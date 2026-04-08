Sandro Sabatini ha commentato la partita del giorno precedente, evidenziando che il Milan ha avuto alcune occasioni contro il Napoli. Ha osservato che gli attaccanti rossoneri hanno commesso degli errori durante le situazioni da gol. La partita si è conclusa con una sconfitta per il Milan, che ha mostrato alcune opportunità non sfruttate. Sabatini ha fornito una valutazione dettagliata delle azioni offensive della squadra di Milano.

Sandro Sabatini è intervenuto direttamente sul suo canale YouTube per commentare la sconfitta del Milan nel match del 'Maradona' contro il Napoli. Il giornalista ha parlato di "Partita tattica e strategica". Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Sul Napoli: "E così dopo una stagione che ad un certo punto sembrava da incubo, il Napoli torna a sognare. Nel momento di massima emergenza Conte si è trovato senza Hojlund che non poteva giocare, con Giovane che aveva terminato tutte le energie, ecco che Conte si è sistemato con le due ali". Sul Milan: "Smette di sognare il Milan che confeziona una partita dignitosa risolta a dieci minuti dalla fine con due cambi dalla panchina del Napoli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Sabatini: “Contro il Napoli il Milan ha avuto delle occasioni, ma gli attaccanti sono inciampati…”

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