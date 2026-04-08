Ryanair taglia voli in tutta Europa | Azzorre cancellate e 400mila passeggeri a terra

Ryanair ha annunciato la cancellazione di alcuni voli in Europa, tra cui quelli diretti alle Azzorre, con oltre 400.000 passeggeri coinvolti. La decisione riguarda tratte che collegano le isole portoghesi con altre destinazioni europee. La compagnia aerea ha comunicato che le cancellazioni sono dovute a motivi operativi e di pianificazione, e queste modifiche influenzano un numero significativo di voli programmati nelle prossime settimane.

Perché Ryanair cancella i voli: cosa sta succedendo davvero?. Il segnale era nell’aria da settimane, ma ora è ufficiale: Ryanair cancella i voli da e per le Azzorre, lasciando a terra – secondo le stime – oltre 400mila passeggeri. Una decisione che non riguarda solo il Portogallo, ma che si inserisce in una revisione più ampia della rete europea della compagnia low cost. Dietro la scelta c’è una combinazione di fattori che va ben oltre il semplice “taglio delle rotte”. Il nodo è globale: crisi energetica, aumento del costo del carburante e nuove tasse sul settore aereo. La miccia? La crisi in Medio Oriente e la guerra in Iran, con la chiusura – anche se temporanea – dello Stretto di Hormuz, snodo strategico per il petrolio mondiale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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