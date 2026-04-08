Ryanair ha annunciato una riduzione dei voli che interesserà vari aeroporti in Europa, modificando così la propria offerta di collegamenti. La decisione riguarda diverse località, tra cui alcuni scali italiani, e si inserisce in un piano di riorganizzazione della rete di rotte del vettore aereo. La notizia è stata diffusa ufficialmente nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa scelta.

Firenze, 8 aprile 2026 – Ryanair ridisegna la mappa dei voli in Europa e annuncia un piano di tagli che coinvolge diversi aeroporti del continente. Una revisione profonda dei collegamenti per la stagione 2026 che porterà alla cancellazione di numerose rotte e a una riduzione della capacità su scali considerati troppo costosi. La Toscana, almeno per ora, resta fuori da questo ridimensionamento. Gli aeroporti di Firenze e Pisa non risultano tra quelli colpiti dai tagli annunciati dalla compagnia irlandese. Allarme carburante per gli aerei, timori per i voli estivi Alla base della scelta ci sono i costi sempre più elevati del trasporto aereo in Europa, tra tasse aeroportuali in aumento, rincari dei servizi e maggiori oneri legati alla gestione del traffico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ryanair taglia collegamenti, ecco gli aeroporti coinvolti

Ryanair cancella i voli in Spagna, Germania, Francia, Portogallo e Belgio: gli aeroporti coinvoltiRyanair ha annunciato la cancellazione di decine di voli in tutta Europa a dimostrazione del fatto che, nonostante la tregua in Iran e la riapertura...

Ryanair cancella voli alle Azzorre dopo i tagli in Spagna, Germania, Francia e Belgio: gli aeroporti coinvoltiRyanair ha deciso di cancellare anche tutti i voli da e per le Azzorre dopo i tagli effettuati in Spagna, Germania, Francia e Belgio.

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Si parla di: Ryanair taglia l’Europa: cancellazioni a valanga in cinque Paesi.

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