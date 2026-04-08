Ryanair taglia collegamenti ecco gli aeroporti coinvolti
Ryanair ha annunciato una riduzione dei voli che interesserà vari aeroporti in Europa, modificando così la propria offerta di collegamenti. La decisione riguarda diverse località, tra cui alcuni scali italiani, e si inserisce in un piano di riorganizzazione della rete di rotte del vettore aereo. La notizia è stata diffusa ufficialmente nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa scelta.
Firenze, 8 aprile 2026 – Ryanair ridisegna la mappa dei voli in Europa e annuncia un piano di tagli che coinvolge diversi aeroporti del continente. Una revisione profonda dei collegamenti per la stagione 2026 che porterà alla cancellazione di numerose rotte e a una riduzione della capacità su scali considerati troppo costosi. La Toscana, almeno per ora, resta fuori da questo ridimensionamento. Gli aeroporti di Firenze e Pisa non risultano tra quelli colpiti dai tagli annunciati dalla compagnia irlandese. Allarme carburante per gli aerei, timori per i voli estivi Alla base della scelta ci sono i costi sempre più elevati del trasporto aereo in Europa, tra tasse aeroportuali in aumento, rincari dei servizi e maggiori oneri legati alla gestione del traffico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Si parla di: Ryanair taglia l’Europa: cancellazioni a valanga in cinque Paesi.
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