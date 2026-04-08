Ryanair ha annunciato la cancellazione di numerose rotte a partire dal 2026, modificando la sua rete europea. La compagnia aerea ha deciso di ridurre i collegamenti in diversi Paesi, con un impatto su milioni di passeggeri e sui voli disponibili. La revisione della rete comporterà un cambiamento sostanziale nella presenza dell’azienda in Europa, con effetti che si faranno sentire in vari stati.

Una revisione profonda della rete europea porterà meno voli e collegamenti ridotti in diversi Paesi a partire dal 2026 e ridisegna la propria presenza in Europa, con un impatto significativo su diversi Paesi e milioni di passeggeri. Alla base della decisione ci sarebbe un aumento generalizzato dei costi operativi nel settore dell’aviazione civile europea. In particolare, incidono i rincari delle tasse aeroportuali, l’incremento delle imposte sul trasporto aereo e il rialzo delle tariffe per il controllo del traffico. Secondo la compagnia, questi fattori rendono alcune rotte meno sostenibili dal punto di vista economico. I tagli colpiscono in modo rilevante la Spagna, dove Ryanair ha chiuso la base operativa di Santiago de Compostela e interrotto i collegamenti verso Asturie, Vigo, Valladolid e Jerez. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Ryanair cancella decine di rotte per il 2026

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