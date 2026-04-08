In Russia, una disputa tra la piattaforma di messaggistica Telegram e un'app di streaming chiamata Max sta attirando l'attenzione. Le autorità russe hanno chiesto a Telegram di bloccare l'accesso a Max, ma l'app di streaming si è opposta, affermando di rispettare le normative locali. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di tensioni tra il governo e le aziende tecnologiche straniere, con implicazioni sulla libertà di comunicazione nel paese.

Una delle battaglie più silenziose ma anche più decisive per il futuro della Russia si sta combattendo non sul fronte ucraino ma su quello interno e potrebbe essere plasticamente rappresentata dal braccio di ferro tra Max e Telegram. Ovvero, tra la app voluta dal Cremlino e la app che, insieme con WhatsApp, raccoglie le più vaste preferenze dei russi in fatto di messaging. Come in ogni saga che si rispetti, qui bisogna fare il classico passo indietro, con un riassunto anche sommario delle puntate precedenti. Da molti anni il Cremlino lavora a un progetto di stampo “cinese”, ovvero a una muraglia informatica che lasci filtrare in Russia solo le comunicazioni gradite o innocue e che, in caso estremo, possa permettere lo sgancio della Russia dalla Rete globale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Russia, la grande sfida tra Max e Telegram: sorveglianza statale vs libertà totale

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