Ruba gift card da 200€ e spende online | l’errore che la tradisce

A Rieti, i Carabinieri hanno denunciato una giovane donna di 22 anni residente a Terni, accusata di aver sottratto una gift card da 200 euro e di averla utilizzata online. L’indagine ha accertato che la donna aveva rubato la carta e successivamente effettuato acquisti sul web. Nessuna altra persona è coinvolta, e l’indagine è tuttora in corso.

A Rieti, i Carabinieri hanno proceduto alla denuncia di una giovane donna di 22 anni, residente a Terni, accusata di aver utilizzato impropriamente una gift card sottratta a un’altra persona. L’episodio ha avuto origine in un pub della città sabina, dove una ragazza del luogo è stata vittima di un furto. Insieme ad altri effetti personali, dalla borsa della giovane è stata rubata una carta regalo da 200 euro, legata a un celebre marchio di abbigliamento. La traccia digitale e l’identificazione. Il rapido accertamento del danno è avvenuto quando la proprietaria ha scoperto che l’intera somma di 200 euro era stata già spesa attraverso canali online. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ruba gift card da 200€ e spende online: l’errore che la tradisce I migliori trucchi per fare shopping online con le crypto e le gift card AmazonScopri come acquistare una carta regalo Amazon con le crypto su CoinsBee e usarla per fare shopping online in pochi minuti. Galaxy buds 4 pro includono gift card da 30 dollari per i preordiniLe Galaxy Buds 4 Pro di Samsung esordiscono con novità significative in termini di qualità audio, comfort e funzionalità avanzate.