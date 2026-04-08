Durante le festività pasquali, un ragazzo è stato fermato dai carabinieri di Senigallia mentre tentava di prelevare denaro con un bancomat rubato e aveva già speso circa 150 euro. In questo periodo, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli in tutta la città, soprattutto nelle zone più frequentate da turisti, per prevenire e contrastare eventuali reati.

Durante le festività pasquali, caratterizzate da un significativo afflusso di turisti, i carabinieri di Senigallia hanno intensificato i controlli sul territorio per garantire la sicurezza di cittadini e visitatori. Nel corso delle operazioni sono state identificate 254 persone e controllati 212 veicoli. I militari hanno sorpreso e denunciato un giovane non residente per aver rubato un portafoglio contenente una tessera bancomat utilizzata per effettuare acquisti e prelievi per circa 150 euro. Il ragazzo è stato rintracciato e allontanato dal Comune di Senigallia, con notifica del foglio di via obbligatorio della durata di tre anni, provvedimento emesso dal Questore di Ancona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ruba bancomat e spende 150 euro. Ragazzo bloccato

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