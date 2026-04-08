In Italia, tra il 13 e il 18 aprile, si svolge una settimana di eventi promossi da Royal Enfield per festeggiare i 125 anni di attività. Durante questo periodo, l'azienda offre la possibilità di effettuare test ride gratuiti su strada e propone sconti che arrivano fino a 610 euro su alcuni modelli selezionati. L'iniziativa coinvolge diversi punti vendita del marchio nel paese.

Royal Enfield organizza in Italia una settimana di eventi tra il 13 e il 18 aprile per celebrare i suoi 125 anni di storia, offrendo prove su strada gratuite e sconti fino a 610 euro su modelli selezionati. L'iniziativa coincide con l'inizio della stagione motociclistica, un periodo in cui le concessionarie diventano centri di aggregazione. In questo scenario, il marchio britannico si inserisce in un calendario ricco di attività che coinvolge anche altri produttori come il Gruppo Piaggio o Suzuk . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Royal Enfield: test ride gratis e sconti fino a 610€ per i 125 anni

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