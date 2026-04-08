Roma tra Pisa e futuro | Gasperini indica la via

A marzo, la Roma ha visto compromettersi le sue speranze di qualificazione in Champions League a causa di una serie di infortuni e risultati deludenti. La squadra ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime sei partite, che l’ha portata al sesto posto in classifica. Inoltre, è uscita dalla competizione europea dopo aver perso nelle fasi decisive. Questi eventi hanno segnato un rallentamento nel cammino dei giallorossi, influenzando la loro posizione in campionato.

Il mese di marzo sembra aver frenato bruscamente le ambizioni Champions della Roma. Gli infortuni a catena e le prestazioni sotto tono hanno infatti ridisegnato in negativo la classifica dei giallorossi – 1 vittoria in 6 partite e sesto posto, cui si aggiunge l’uscita dall’Europa League -. Eppure, già nel prossimo turno la Roma ha la possibilità di ribaltare nuovamente ogni scenario. Battere il Pisa potrebbe permettere di approfittare dello scontro diretto tra Juventus e Atalanta ma non solo, in quanto il Como sarà impegnato al Senigallia contro l’Inter capolista, lanciata dopo il successo di San Siro proprio contro i giallorossi. Vincere nell’attesa dei rientri. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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