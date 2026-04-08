A Roma, la proprietà Friedkin ha deciso di bloccare i rinnovi di contratto di due giocatori dopo il fallimento interno contro l’Inter. La sconfitta ha portato a una crisi che ha spinto i vertici del club a pianificare una riorganizzazione completa. La squadra ha investito circa un miliardo di euro negli ultimi anni senza ottenere risultati sportivi rilevanti, portando a una revisione delle strategie future.

Il fallimento interno contro l’ Inter innesca la deflagrazione definitiva in casa Roma, con la proprietà Friedkin pronta a una rifondazione totale dopo aver certificato l’emorragia finanziaria di un miliardo di euro investiti senza ritorno sportivo. La distanza di 4 punti dal Como, attualmente occupante l’ultimo slot Champions, e il sorpasso subito dalla Juventus hanno fatto precipitare i giallorossi al sesto posto. Con soli 21 punti ancora disponibili, la presidenza statunitense ha ordinato il congelamento dei rinnovi contrattuali per i pilastri dello spogliatoio, segnando l’inizio di un’ epurazione estiva volta a smantellare un organico ritenuto a fine ciclo tecnico e motivazionale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, terremoto Friedkin: bloccati i rinnovi di Mancini e Cristante

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