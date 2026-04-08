Roma | Raggi M5s vicinanza a bistrot antimafia istituzioni non li lascino soli

Una consigliera del Movimento 5 Stelle di Roma ha espresso pubblicamente la propria vicinanza a un bistrot antimafia colpito a martellate durante la notte di Pasqua. La stessa ha invitato le istituzioni a non lasciarli soli, riferendosi alla condizione di vulnerabilità del locale. L’episodio ha attirato l’attenzione sulla necessità di tutela e supporto per le attività che si oppongono alla criminalità organizzata.

La consigliera capitolina del M5s, Virginia Raggi, in una nota, esprime la sua vicinanza al bistrot antimafia Ohana, la cui vetrina è stata colpita a martellate nella notte di Pasqua. Questo atto vile rappresenta un gesto di intimidazione tanto infimo quanto inutile, poiché non servirà di certo a scoraggiare l’associazione Noi, che da quasi un anno gestisce il locale, trasformandolo in un presidio di legalità apprezzato da tutti i cittadini onesti. Un presidio di legalità. Ho avuto modo di frequentare Ohana di recente e ho potuto constatare personalmente l’enorme vivacità e l’impegno civile che caratterizzano questo luogo. La comunità, rappresentata dai ragazzi e dalle ragazze che vi operano, non si lascerà intimidire da atti di violenza come questo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: Raggi (M5s), vicinanza a bistrot antimafia, istituzioni non li lascino soli Roma: vandalizzato primo bistrot antimafia, assessore Zevi “solidarieta’ per atto vandalico”Durante la notte di Pasqua, si è verificato un grave atto vandalico ai danni della vetrata del bistrot Ohana, il primo bistrot Antimafia situato... Roma: Raggi (M5s), a breve terzo ricorso a Corte conti su termovalorizzatoreLa consigliera capitolina del Movimento 5 stelle, Virginia Raggi, ha annunciato che “tra poche settimane, presenterà un terzo ricorso alla Corte dei... Temi più discussi: Termovalorizzatore di Roma, nuovi ricorsi contro. C'è anche quello di Virginia Raggi e dei 5 Stelle; Roma: parcheggio e ponte ciclopedonale alla stazione Acilia Sud Dragona pronti per 2027 - foto 1; Ohana all'Infernetto, vandalizzato il primo bistrot antimafia: qui Verdone girò la scena del flipper in Troppo forte; Partito Musulmani Roma diffida Gualtieri: eleggere consiglieri aggiunti | Sinistra sotto accusa: il motivo. Roma 2027: Raggi, coesistenza M5s-Pd? Mia posizione nota da sempreVirginia Raggi ribadisce la sua posizione contro il termovalorizzatore e sull'alleanza con il Partito Democratico in vista delle elezioni a Roma. romadailynews.it Il no M5s all'inceneritore risveglia Raggi: Conte, incontriamoci: ora barricateL'ex sindaca chiede al leader grillino e alla nemica Lombardi un vertice urgente per opporsi al termovalorizzatore ... ilfoglio.it #Roma #viabilità Linea 107, da oggi posticipata la corsa scolastica da Grotte Celoni per via Lentini x.com In partenza per Roma più combattiva che mai. Oggi interverrò in Aula sulla sperimentazione in corso a Palermo e provincia che sta mettendo seriamente a rischio il diritto allo studio degli alunni con disabilità. Con questo nuovo sistema, la valutazione dei biso - facebook.com facebook