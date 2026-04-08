Roma-Pisa venerdì 10 aprile 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Venerdì 10 aprile 2026 alle 20:45 si sfideranno Roma e Pisa in una partita valida per il campionato. La Roma attraversa un momento difficile e rischia di compromettere i risultati ottenuti finora, mentre il Pisa cerca punti importanti in trasferta. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e si attendono quote e pronostici da parte degli esperti, che analizzano le possibilità di ogni squadra in vista del calcio d’inizio.

La Roma rischia di perdere quanto di buono fatto in stagione se non rialza la testa per uscire da questo momento negativo. Il turno casalingo contro il Pisa é l’occasione perfetta per ripartire dopo la debacle contro l’Inter, che ha allontanato ulteriormente la zona Champions. I giallorossi sono finiti ora a -4 dal Como quarto,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Roma-Pisa (venerdì 10 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Pisa-Atalanta (venerdì 16 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiIl 21esimo turno di Serie A si apre venerdì sera con il match dell’arena Garibaldi tra Pisa e Atalanta. Inter-Pisa (venerdì 23 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiL’Inter ospita il Pisa a San Siro nel match che dà il via alla 22esima giornata di Serie A. Temi più discussi: Roma-Pisa, info biglietti; Dove vedere Roma-Pisa in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Roma-Pisa: orario e dove vederla in TV e streaming; Feliciani di Teramo arbitra Roma-Pisa. Venerdì di Serie A: Feliciani arbitra Roma – Pisa, numeri e precedentiVenerdì 10 aprile, Roma – Pisa all’Olimpico: arbitro Feliciani dirige la partita. Scopri precedenti, bilancio con le squadre, designazioni e dettagli VAR per il match di Serie A. tag24.it Roma-Pisa: probabili formazioni, biglietti, dove vederla in tv e streamingDopo la pesante sconfitta arrivata contro l'Inter, i giallorossi puntano a ripartire già da venerdì: alle 20.45 all'Olimpico arriva il Pisa di Hiljemark ... ilromanista.eu #Roma-#Pisa: domani alle 13:30 Gasperini parlerà in conferenza stampa. - facebook.com facebook #Roma- #Pisa: domani alle 13:30 Gasperini parlerà in conferenza stampa. x.com