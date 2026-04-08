Roma-Pisa venerdì 10 aprile 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Donyell Malen può colpire

Venerdì 10 aprile 2026 alle ore 20:45 si gioca la partita tra Roma e Pisa. Le formazioni sono state annunciate e si discute delle quote e dei pronostici, con attenzione anche a Donyell Malen, che potrebbe essere protagonista in campo. La squadra romana cerca di invertire il trend negativo e di salvare quanto di buono realizzato finora in stagione.

La Roma rischia di perdere quanto di buono fatto in stagione se non rialza la testa per uscire da questo momento negativo. Il turno casalingo contro il Pisa é l’occasione perfetta per ripartire dopo la debacle contro l’Inter, che ha allontanato ulteriormente la zona Champions. I giallorossi sono finiti ora a -4 dal Como quarto,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Roma-Pisa (venerdì 10 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Donyell Malen può colpire Roma-Pisa (venerdì 10 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiLa Roma rischia di perdere quanto di buono fatto in stagione se non rialza la testa per uscire da questo momento negativo. Inter-Roma (domenica 05 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Inter favorita e Thuram può colpireUno dei big match della trentunesima giornata del campionato di Serie A è senza dubbio quello in programma domenica sera a San Siro tra Inter e Roma. Temi più discussi: Roma-Pisa, info biglietti; Dove vedere Roma-Pisa in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Roma-Pisa: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Roma-Pisa, le probabili formazioni della partita di serie A. Roma-Pisa: le probabili formazioni e dove vedere la partitaI giallorossi dopo la brutta e pesante sconfitta di Milano contro l'Inter cercano il riscatto in casa contro i nerazzurri toscani. Scalpita Robinio Vaz, in difesa tocca a Ghilardi ... romatoday.it Roma-Pisa: probabili formazioni, biglietti, dove vederla in tv e streamingDopo la pesante sconfitta arrivata contro l'Inter, i giallorossi puntano a ripartire già da venerdì: alle 20.45 all'Olimpico arriva il Pisa di Hiljemark ... ilromanista.eu Roma-Pisa su Sky: le probabili formazioni dell'anticipo della 32^ giornata di Serie A #SkYSport #RomaPisa #SerieA #SkySerieA x.com La probabile formazione di Gian Piero Gasperini per Roma-Pisa! Che ne pensate #ASRoma #RomaPisa #SerieA - facebook.com facebook