La trentaduesima giornata del campionato di Serie A 20252026 si disputa con la partita tra Roma e Pisa. La gara si svolge in un momento in cui i toscani sono molto vicini alla retrocessione, mentre i giallorossi devono vincere per mantenere vive le speranze di qualificarsi in Champions League. La partita è valida per il campionato italiano e le probabili formazioni vengono anticipate in vista dell'incontro.

Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Contro i toscani, ormai vicini alla retrocessione, i giallorossi non possono permettersi distrazioni per avere ancora speranze di raggiungere la qualificazione in Champions League. Roma-Pisa si giocherà venerdì 10 aprile 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico. ROMA-PISA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I giallorossi si approcciano a questa sfida occupando la sesta posizione in classifica, con un bottino di 54 punti che profuma di competizioni continentali. Nonostante qualche flessione di troppo che ha portato una sola vittoria nelle ultime cinque partite, la squadra di Gasperini può contare su un rendimento casalingo quasi perfetto: 10 vittorie e 3 sconfitte testimoniano quanto il proprio stadio sia difficilmente espugnabile. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Roma-Pisa, trentaduesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

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