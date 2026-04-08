Roma | nasce un 5 stelle di lusso con teatro in via Sicilia

A Roma, un immobile in via Sicilia 57 è stato acquistato da Castello Sgr tramite il fondo Rome Hotel Development Fund. L’obiettivo è trasformarlo in un hotel di lusso a cinque stelle, che includerà anche un teatro. La struttura si trova nel centro della città e sarà oggetto di interventi di ristrutturazione per adeguarla alle caratteristiche di un albergo di alta gamma.

Castello Sgr ha acquisito un immobile in via Sicilia 57 a Roma per trasformarlo in un hotel di lusso a cinque stelle, attraverso il fondo Rome Hotel Development Fund. L’operazione immobiliare riguarda un edificio cielo-terra situato in una zona di prestigio della Capitale, precisamente nell’area compresa tra piazza Barberini e via Veneto. Il progetto prevede una riqualificazione conservativa di un complesso che presenta un’impronta architettonica razionalista. Il piano di sviluppo non si limita all’ospitalità, poiché include il recupero di un teatro interno. Questo spazio verrà valorizzato per diventare il fulcro dell’esperienza offerta agli ospiti, integrando la storia del luogo con elementi di design contemporaneo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma: nasce un 5 stelle di lusso con teatro in via Sicilia Hotel di lusso, c'è l'imprenditore di Cesenatico dietro il “6 stelle” italiano che nasce sul mare d’AlbaniaA guidare l’operazione, come project manager, è Tito Trovato, residente a Cesenatico e figura conosciuta nel settore alberghiero per aver gestito,... È Roma la capitale del lusso: aperti 27 nuovi alberghi a 5 stelleDal 2021 a Roma hanno aperto 27 strutture alberghiere 5 stelle e 79 con 4 stelle. Argomenti più discussi: Weekend di Pasqua a Roma: cosa fare sabato 4 e domenica 5 aprile; A Porta Metronia nasce un nuovo parco; Inter-Roma, le pagelle: è una ThuLa piena da 8. Disastro Ndicka, 4; Inter-Roma a San Siro: il piano Atm per le metro e i mezzi di superficie. Come arrivare allo stadio. Rems. Alla Asl Roma 5 nasce il Tavolo Tecnico Permanente. Prima esperienza in ItaliaTra i componenti del Tavolo Tecnico anche due rappresentanti degli ospiti delle Rems. Obiettivo del Tavolo: dare vita a un confronto attraverso il quale promuovere e avviare una collaborazione ... quotidianosanita.it Berlino potrebbe accodarsi alle richieste di Roma di evitare l'austerità durante una grave crisi energetica dovuta alla guerra. Anche la Bce resta alla finestra per le mosse di Trump. Il possibile ruolo di Draghi - facebook.com facebook Correre in un aeroporto spagnolo per non perdere la coincidenza per Roma e distruggermi il ginocchio davanti al gate. Fatto. x.com