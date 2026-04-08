Roma in fiore | 5 angoli segreti per vivere l’hanami giapponese

A Roma, nel mese di aprile 2026, si possono scoprire cinque punti nascosti dove ammirare i ciliegi in fiore. Questi luoghi sono stati segnalati come i migliori per vivere l’hanami, la tradizione giapponese di osservare i fiori di ciliegio. Le aree scelte si trovano in diversi quartieri della città e sono accessibili al pubblico. La fioritura di quest’anno ha attirato molti appassionati e curiosi.

Roma si tinge di rosa in questo aprile 2026, offrendo cinque diverse location per vivere l’esperienza dell’hanami tra i ciliegi in fiore. La stagione della fioritura è ufficialmente aperta, permettendo ai cittadini e ai visitatori di immergersi in atmosfere giapponesi nel cuore della Capitale. Il punto di riferimento cerca lo spettacolo più celebre è senza dubbio la Passeggiata del Giappone, situata presso i laghetti dell’Eur. Qui, lungo il percorso che costeggia il bacino idrico, si trovano gli alberi regalati dalla città di Tokyo nel 1959 per sancire l’amicizia tra le due nazioni. Per raggiungere quest’area, che per pochi giorni si trasforma in un tunnel di petali paragonabile ai parchi di Kyoto, è possibile utilizzare la Metro B scendendo alle fermate Eur Fermi o Eur Palasport. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma in fiore: 5 angoli segreti per vivere l’hanami giapponese Hanami a Roma: 3 posti dove vedere i ciliegi in fiore (senza volare in Giappone)Non dobbiamo necessariamente volare in Giappone per vivere l’atmosfera dell’Hanami: anche Roma in primavera si tinge di rosa e riesce a regalarci... Temi più discussi: Weekend di Pasqua a Roma: cosa fare sabato 4 e domenica 5 aprile; Non solo hanami ai laghetti dell’Eur: 5 posti imperdibili per ammirare i ciliegi in fiore a Roma; Pasqua a Roma: 5 cose super da fare nel weekend del 4 e 5 aprile; Cosa fare a Roma questo weekend con i bambini (4-5-6 aprile). Non solo hanami ai laghetti dell’Eur: 5 posti imperdibili per ammirare i ciliegi in fiore a RomaDai laghetti dell'Eur al giardino zen dell'Istituto Giapponese di Cultura: i cinque angoli più belli di Roma dove vivere l'hanami quest'aprile. greenme.it Pasqua a Roma: 5 cose super da fare nel weekend del 4 e 5 aprilePasqua 2026, cosa fare a Roma: tra ciliegi in fiore, musei gratis ed eventi per famiglie c'è solo l'imbarazzo della scelta. msn.com #BuongiornoRoma Credit: instagram.com/p/DWrT5TKDPc3/ - Tempio di Esculapio - Villa Borghese x.com Con Emilia-Romagna e Toscana i piani di Bologna, Firenze e Roma - facebook.com facebook