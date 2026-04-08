Roma Dybala vede il campo | ok a Villa Stuart per il rientro sprint

Paulo Dybala ha visitato Villa Stuart per un controllo medico, segnando un passo importante nel suo percorso di recupero. L’attaccante argentino, che si era infortunato recentemente, si sta preparando per tornare in campo con la squadra. La sua presenza al centro medico indica una fase avanzata del trattamento e un possibile ritorno in allenamento nel prossimo futuro. La società aspetta aggiornamenti sui tempi di rientro ufficiali.

Il recupero di Paulo Dybala subisce un’accelerazione decisiva: l’argentino è pronto a riprendersi la Roma per il rush finale della stagione 20252026. La visita di controllo effettuata nelle ultime ore a Villa Stuart, a un mese esatto dall’intervento chirurgico al menisco, ha dato esito positivo, confermando la perfetta riuscita del protocollo riabilitativo. La Joya ha già ripreso a sollecitare l’articolazione con le prime sessioni di corsa sul campo di Trigoria, mettendo nel mirino il rientro ufficiale tra i convocati per blindare un posto nella prossima Champions League. Il cronoprogramma stilato dallo staff medico giallorosso fissa la data del 20 aprile, a 45 giorni dall’operazione, come il momento del via libera definitivo per il ritorno in gruppo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Dybala vede il campo: ok a Villa Stuart per il rientro sprint Roma, Dybala vede il rientro: fissata la data col BolognaPaulo Dybala accelera per il rientro record e punta la trasferta di Bologna del 25 aprile per il ritorno ufficiale in campo. Roma verso l’Inter: Soulé vede San Siro, Dybala accelera il rientroIl quartier generale della Roma riapre i cancelli ai nazionali, segnando l’inizio della preparazione tattica d’élite per il big match di domenica... Temi più discussi: Dybala accelera, ok la visita al ginocchio; Roma, Dybala sta recuperando e Mancini punta l’Atalanta: il punto infortunati; Roma, Dybala verso il rientro: controllo ok a Villa Stuart, obiettivo Bologna; Dybala, visita di controllo a Villa Stuart: vicino il ritorno in gruppo. Dybala, visita di controllo a Villa Stuart: vicino il ritorno in gruppoDopo la pesante sconfitta con l’Inter, la Roma si prepara alla prossima gara casalinga contro il Pisa venerdì sera. Sarà ancora assente Paulo Dybala, che però procede spedito verso il recupero. Come r ... siamolaroma.it Roma, Dybala lascia Villa Stuart dopo l'operazione al ginocchio: niente stampelle per la JoyaPaulo Dybala ha appena lasciato Villa Stuart. Dopo essersi sottoposto all'intervento al ginocchio del professor Mariani, il talento argentino in serata ha salutato la struttura senza rilasciare ... tuttomercatoweb.com Visita di controllo al ginocchio per Paulo #Dybala: a Villa Stuart è stato constatato che tutto procede per il meglio dopo l'intervento. Il piano prevede il ritorno in gruppo a 45 giorni dall'operazione Gianluca #Mancini punta al rientro con l'Atalanta #ASRoma @te x.com Francesco Riso Villa Stuart Sport Clinic Roma - facebook.com facebook