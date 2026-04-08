Durante la giornata di Pasquetta, tra Tivoli e Vicovaro sono stati effettuati controlli da parte delle forze dell'ordine. Sono state identificate persone e veicoli, con alcune sanzioni e denunce emesse in relazione a irregolarità riscontrate durante i controlli. Le operazioni sono state svolte in modo da verificare il rispetto delle norme vigenti e garantire la sicurezza pubblica nel territorio.

Controlli serrati tra Tivoli e Vicovaro, in provincia di Roma, nel giorno di Pasquetta. I Carabinieri della compagnia di Tivoli, coadiuvati nelle fasi operative anche dalla Stazione Carabinieri Forestali e dal Nucleo Elicotteri Roma-Urbe, hanno eseguito un servizio di controllo straordinario del territorio, suddiviso in due fasi principali. La prima fase si è svolta nell’area di via Tiburtina Valeria, nel Comune di Vicovaro, mentre la seconda ha avuto luogo su via Tiburtina, nel Comune di Tivoli. L’obiettivo di queste operazioni era la verifica del rispetto delle norme sulla circolazione stradale e il contrasto all’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: controlli tra Tivoli e Vicovaro, denunce e sanzioni

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