Durante le festività pasquali, i carabinieri hanno intensificato i controlli nelle strade principali di Velletri, nel tentativo di assicurare un servizio più sicuro per residenti e visitatori. Nel corso delle operazioni sono state arrestate due persone e altre quattro sono state denunciate per vari reati legati alla circolazione e alla sicurezza stradale. Le verifiche hanno riguardato soprattutto il rispetto delle norme sulla circolazione e il rispetto delle regole di sicurezza.

L’attività dei carabinieri si è concentrata in modo significativo sul controllo della circolazione stradale lungo le arterie principali della giurisdizione, con l’obiettivo di garantire a turisti e residenti la possibilità di festeggiare una Pasqua serena e senza intoppi. Controlli Stradali e Sanzioni. In particolare, sono state identificate oltre 150 persone e controllati 80 veicoli, con l’elevazione di 12 sanzioni ai sensi del Codice della Strada. I controlli hanno portato alla denuncia di tre individui, tra cui due uomini sorpresi alla guida in stato di ebbrezza alcolica, e una terza persona denunciata per non essersi fermata all’alt durante un posto di controllo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: controlli a Velletri per Pasqua, due arresti e quattro denunce

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