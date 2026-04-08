Durante le festività pasquali nel Comune di Velletri, in provincia di Roma, i carabinieri hanno svolto controlli che hanno portato all’arresto di due individui e alla denuncia di altre quattro persone. Gli interventi sono stati concentrati nel centro abitato e nelle zone vicine, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme e la sicurezza pubblica durante il periodo festivo.

Il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri nel Comune di Velletri, in provincia di Roma, durante le festività pasquali ha portato all’arresto di due persone e alla denuncia di quattro. Arresti durante le festività pasquali. In particolare, nella notte che ha visto il passaggio da Pasqua a Pasquetta, i militari hanno arrestato un uomo di 56 anni, di nazionalità italiana, accusato di furto aggravato in due abitazioni nel comune di Velletri. Grazie all’analisi delle telecamere di videosorveglianza e mettendo insieme vari indizi, i carabinieri sono riusciti a identificare il 56enne come il responsabile dei furti. Recupero della refurtiva. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: controlli a Velletri durante festivita’ pasquali, due arresti e quattro denunce

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