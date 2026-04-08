Roma | controlli a Colleferro durante festivita’ pasquali 4 denunce e 2 segnalazioni

Da romadailynews.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le festività pasquali, i carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno effettuato controlli nelle zone della città. Sono state denunciate quattro persone e due sono state segnalate alle autorità competenti. Le operazioni hanno riguardato principalmente verifiche sul rispetto delle norme antincendio e delle restrizioni per il contenimento del Covid-19, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica durante il periodo di festa.

Durante le festività pasquali, i carabinieri della Compagnia di Colleferro, insieme a tutti i comandi stazione dipendenti e ai Nuclei forestali carabinieri di Segni e Carpineto Romano, hanno effettuato controlli nei comuni di Colleferro, Artena e Valmontone, nonché nelle aree turistiche del Lago di Giulianello e Pian della Faggeta, situato sul monte “Semprevisa”. L’operazione ha portato a un bilancio significativo: quattro persone sono state denunciate e due segnalate. Denunce e segnalazioni durante i controlli. Tra le denunce spicca quella di un 39enne italiano originario della Provincia di Latina, accusato di porto illegale di armi e possesso di arnesi da scasso. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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