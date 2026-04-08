Rohan Dennis attacca i media 3 anni dopo aver ucciso la moglie Melissa Hoskins | Siete disgustosi

Tre anni dopo l’incidente che ha causato la morte della moglie, l’ex ciclista australiano ha nuovamente commentato pubblicamente, rivolgendosi ai media sui social network. In un messaggio, ha accusato la stampa di aver tentato di rappresentarlo come un marito violento e di aver diffuso informazioni che lui definisce false. La vicenda ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, riaccendendo il dibattito sulla copertura della tragedia.

L'ex ciclista australiano, che investì la moglie Melissa Hoskins, è tornato a difendersi sui social attaccando la stampa: "Avete provato a dipingermi come un marito violento che maltrattava la moglie. Ora lasciate in pace me e i miei figli". 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: “Che arma!”, Rohan Dennis si esalta per la nuova auto: 3 anni fa uccise la moglie, investendola Rohan Dennis contro i media: "Mi hanno dipinto come un marito violento"Il tragico incidente era avvenuto il 31 dicembre 2023: Melissa Hoskins, iridata di ciclismo su pista, era morta dopo essere stata colpita da una... Temi più discussi: Rohan Dennis contro i media: Mi hanno dipinto come un marito violento; Dennis contro i media dopo la morte della moglie: Volevano farmi sembrare il marito violento; Rohan Dennis attacca i media 3 anni dopo aver ucciso la moglie Melissa Hoskins: Siete disgustosi; Rohan Dennis contro i media | Mi hanno dipinto come un marito violento. Rohan Dennis contro i media: Mi hanno dipinto come un marito violentoL’australiano, ex iridato a crono e in pista, è stato condannato con la condizionale per aver causato la morte della moglie Melissa in un incidente con l’auto ... gazzetta.it Dennis contro i media dopo la morte della moglie: «Volevano farmi sembrare il marito violento»L'ex campione del mondo di ciclismo australiano, condannato con la condizionale per la morte della moglie Melissa Hoskins, attacca i giornalisti: «Sedicenti esperti, lasciate in pace la mia famiglia» ... corriere.it "Che arma!" Due parole che sono state sufficienti perché piovesse addosso una valanga di critiche all’ex campione di ciclismo Rohan Dennis - facebook.com facebook