Rock per un bambino al Palacesaroni di Genzano di Roma
Sabato 9 maggio 2026 si terrà al Palacesaroni di Genzano di Roma la sedicesima edizione di
La solidarietà torna a far battere il cuore dei Castelli Romani. Sabato 9 maggio 2026 dalle ore 20.00 si accenderanno i riflettori sulla sedicesima edizione di Rock per un bambino, l’evento benefico diventato ormai un appuntamento fisso per la musica italiana e la raccolta fondi a favore. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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Yasmine - Live a Rock per un Bambino 2025
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Genzano, il 9 maggio torna Rock per un Bambino: la musica si fa solidarietà per la 16ª edizioneTorna a Genzano di Roma uno degli appuntamenti più attesi e significativi del panorama musicale e solidale del territorio. Sabato 9 maggio, a partire ... castellinotizie.it
Genzano sabato 9 maggio alle 20:00 torna Rock per un bambino 16. La serata spettacolo di beneficenza al PalacesaroniGenzano torna la serata spettacolo di beneficenza a favore della cura e della lotta alle malattie gravi neonatali Rock per un bambino 16 ideata dal cantautore Luca Guadagnini e sua moglie Genni Or ... meridiananotizie.it
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