La quinta stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore è terminata con la delusione di quella parte di pubblico che avrebbe voluto rivedere in scena, anche solo per un attimo, Alessio Lapice e il suo Calogiuri. Beh, poco male: l’attore dal 12 aprile arriva in quella stessa domenica sera di Rai 1 lasciata vacante da Scalera & co. come coprotagonista della nuova serie Roberta Valente – Notaio in Sorrento, accanto a Maria Vera Ratti. Lei è al suo debutto da protagonista dopo essersi avvicinata al pubblico dell’ammiraglia prima con un commissario ne I Bastardi di Pizzofalcone e poi con l’ormai defunta Enrica de Il Commissario Ricciardi. Il nuovo personaggio con cui dovrà vedersela adesso è, come da titolo, un notaio dal carattere spigoloso e la mania del controllo, che nasconde una grande fragilità. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Roberta Valente, uno spigoloso Notaio arriva nella domenica sera di Rai 1

Roberta Valente – Notaio in Sorrento, la nuova fiction di Rai 1: data di inizio, cast e trama“Roberta Valente – Notaio in Sorrento” è la nuova fiction di Rai Uno che vede come protagonista una giovane e brillante professionista, interpretata...

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Roberta Valente, uno spigoloso Notaio arriva nella domenica sera di Rai 1 La serie, ambientata a Sorrento, vede nel cast Maria Vera Ratti, Alessio Lapice e Erasmo Genzini. Ecco la trama x.com