I matrimoni del 2026 saranno caratterizzati da dinamicità e interattività in tutti gli aspetti. Il ricevimento, in particolare, è destinato ad assumere un aspetto molto diverso da quanto previsto dalla tradizione, soprattutto in fatto di drink. Se nella maggior parte dei ricevimenti nuziali del passato gli ospiti erano chiamati a sedersi al bancone dell’angolo bar per gustare un prelibato cocktail, nei prossimi mesi lo scenario sarà molto diverso. In molti casi, infatti, i futuri sposi preferiscono puntare su un roaming bar, lasciando che sia il personale di sala a spostarsi con i preziosi drink. Cos’è un roaming bar. Non solo food stationery: nel corso dei ricevimenti nuziali, anche i drink diventano una pratica sempre più interattiva. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Roaming bar di nozze, cos’è e come funziona

Arriva la "badante di condominio". Cos'è e come funzionaA Roma prende forma una nuova risposta concreta al problema della solitudine e dell’invecchiamento della popolazione, arriva la badante di...

Classe di merito: cos’è e come funziona il bonus-malus?Cos’è la classe di merito La classe di merito (CU, Classe Universale) è il parametro principale che le compagnie assicurative usano per calcolare il...