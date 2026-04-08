Rizespor-Samsunspor giovedì 09 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Giovedì 9 aprile 2026 alle ore 19:00 si disputerà il match tra Rizespor e Samsunspor, gara valida per il recupero del turno numero 27 della superlig turca. Le formazioni ufficiali sono state rese note, e sono attese le quote e i pronostici per questa sfida. Il confronto mette di fronte la squadra di Ucar e quella di Fink, entrambe alla ricerca di punti importanti per la classifica.

Si recupera il turno numero 27 di superlig turca con il Samsunspor di Fink che affronta il Rizespor di Ucar. I Karadeniz Atmacas? sono in una tranquilla posizione di classifica a +7 dalla zona retrocessione nonostante una serie di 3 KO nelle ultime 4 partite. Partita importante dopo 2 KO esterni consecutivi per una squadra che non vuole tornare a doversi guardare alle spalle in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Rizespor-Samsunspor (giovedì 09 aprile 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Rizespor-Samsunspor (giovedì 09 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiSi recupera il turno numero 27 di superlig turca con il Samsunspor di Fink che affronta il Rizespor di Ucar. Argomenti più discussi: Caykur Rizespor v Samsunspor: mid-table lift meets top-half push; Çaykur Rizespor - Samsunspor | pronostico & migliori quote | 09.04.2026; Rizespor vs Samsunspor Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Super Lig 09-04-2026; Rizespor-Samsunspor (giovedì 09 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Ç.Rizespor Samsunspor maç? ertelendi mi, Ç.Rizespor Samsunspor ne zaman oynanacak?Ç.Rizespor ile Samsunspor aras?nda oynanmas? planlanan kar??la?man?n ertelenip ertelenmedi?i futbolseverler taraf?ndan merak ediliyor. Karadeniz derbisi öncesi ya?anan geli?meler sonras? maç?n yeni ... haberler.com Rizespor-Samsunspor (giovedì 09 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/kXm40h1 #scommesse #pronostici x.com