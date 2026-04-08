Rizespor-Samsunspor giovedì 09 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Giovedì 9 aprile 2026 alle ore 19:00 si disputerà il recupero del turno numero 27 della superlig turca, con il match tra Rizespor e Samsunspor. La squadra di Fink affronta quella di Ucar in una sfida che si preannuncia importante per la classifica. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate, mentre i pronostici si concentrano sulle possibili strategie di gioco di entrambe le squadre.

Si recupera il turno numero 27 di superlig turca con il Samsunspor di Fink che affronta il Rizespor di Ucar. I Karadeniz Atmacas? sono in una tranquilla posizione di classifica a +7 dalla zona retrocessione nonostante una serie di 3 KO nelle ultime 4 partite. Partita importante dopo 2 KO esterni consecutivi per una squadra che non vuole tornare a doversi guardare alle spalle in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Rizespor-Samsunspor (giovedì 09 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici Goztepe-Rizespor (lunedì 19 gennaio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiPrima giornata di ritorno in superlig turca e il Goztepe di Stoilov attualmente quarto in classifica affronta in casa il Rizespor.