Rivoluzione energetica in arrivo

Domani iniziano i lavori di interramento di un elettrodotto a Riccione, dopo oltre vent’anni di attesa. Verranno rimossi 9 chilometri di linea aerea e 40 tralicci, alcuni dei quali si trovano a ridosso di confini o in giardini privati. L’intervento interessa una zona che fino a ora ha visto la presenza di cavi sospesi e strutture metalliche visibili dall’esterno.

Partiranno domani i lavori d’interramento dell’elettrodotto, a Riccione atteso da oltre vent’anni. Nel comune verranno eliminati 9 chilometri di linea aerea e 40 tralicci, che in più casi si trovano a confine se non addirittura in giardini privati. Questo intervento rientra nel più ampio riassetto della rete elettrica che interessa il Riminese e una parte dei comuni del Cesenate, oltre a Riccione riguardano Coriano, Rimini, Santarcangelo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Gatteo e Gambettola. In questi comuni verranno demoliti in tutto 40 chilometri di vecchie linee aeree e 171 tralicci, ora in aree ad alta densità abitativa. Questa... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Rivoluzione energetica: Viessmann e Carrier svelano soluzioniViessmann e Carrier Global Corporation uniscono le forze per rivoluzionare il mercato energetico italiano. Rivoluzione led al traguardo: ultimi lavori per tagliare la bolletta energetica del 77%Sempre più moderno, funzionale, rispettoso dell’ambiente: così sarà l’impianto di illuminazione pubblica di Meldola la prossima primavera. RIVOLUZIONE ENERGETICA IN ARRIVO Argomenti più discussi: Rivoluzione energetica in arrivo; Gas, rivoluzione energetica in Europa: il GNL supera i gasdotti e cambia gli equilibri globali; Green Energy Day: 17 e 18 aprile impianti rinnovabili aperti al pubblico; Ad Ariccia 3,6 milioni per case popolari green: via alla rivoluzione energetica dell’ATER. Rivoluzione in centro: arriva il fotovoltaicoIl Comune modifica il regolamento edilizio e allarga le possibilità di installazione. Gli impianti potranno trovare spazio sui tetti, purché non visibili da terra. . msn.com Hai sentito parlare di una cooperativa energetica ma non sai cosa sia Per decenni il sistema energetico è stato dominato da pochi grandi attori. Oggi stiamo vivendo una vera e propria rivoluzione decentralizzata, in cui l'energia può essere prodotta vicino a d - facebook.com facebook