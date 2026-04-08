Ferland Mendy si prepara a tornare in campo con il Real Madrid per la partita di Champions League contro una squadra tedesca. Dopo un periodo di assenza, il difensore francese si è allenato regolarmente e dovrebbe essere inserito tra i titolari. La gara si svolgerà in trasferta a Monaco di Baviera, con il club spagnolo che punta a ottenere un risultato positivo in vista delle fasi successive del torneo.

"> Ferland Mendy: Pronto per il Ritorno in Champions League. Ferland Mendy, il talentuoso terzino sinistro del Real Madrid, è pronto a ritornare in campo dopo un periodo di assenza. Con la Champions League che si avvicina, il player ha completato con successo l’allenamento di mercoledì e si prepara per la cruciale partita di ritorno dei quarti di finale contro il Bayern Monaco. Questa sarà un’opportunità fondamentale non solo per Mendy, ma anche per la squadra che mira a consolidare la sua posizione tra le migliori in Europa. Dopo aver affrontato alcune difficoltà fisiche, la presenza di Mendy nel match contro il Bayern potrebbe rivelarsi determinante. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Ritorno di Mendy, un’importante spinta per il viaggio del Madrid a Monaco.

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