Ritorna il Sangiovese Festival Il cuore del centro animato da degustazioni eventi e incontri

Il centro di San Giovanni si prepara a ospitare il Sangiovese Festival, evento che si svolgerà sabato 18 e domenica 19 aprile. La manifestazione si concentra sulla promozione del vitigno Sangiovese, noto per essere alla base di molti vini rossi dell’Italia centrale. Durante le giornate sono previste degustazioni, eventi e incontri dedicati a questo vitigno. La fiera mercato rappresenta un momento di incontro tra produttori e appassionati.

Il cuore di San Giovanni si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della primavera: sabato 18 e domenica 19 aprile torna infatti il Sangiovese Festival, la fiera mercato dedicata al vitigno simbolo dei grandi rossi dell’Italia centrale. Giunto alla terza edizione. Per due giorni la città si trasformerà in un grande palcoscenico del gusto, dove il Sangiovese diventerà protagonista di un viaggio tra territori, storie e identità. Un vitigno dalla personalità forte e riconoscibile, ma allo stesso tempo versatile, capace di esprimersi in molteplici sfumature a seconda delle terre e delle mani che lo lavorano. Il Comune, insieme a Confcommercio Firenze-Arezzo, rinnova così il proprio impegno nella valorizzazione di un patrimonio enologico riconosciuto a livello internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ritorna il Sangiovese Festival. Il cuore del centro animato da degustazioni, eventi e incontri Evoè 2026: torna a Recco il festival dell'arte gastronomica con degustazioni, incontri e cooking showIl Consorzio della Focaccia di Recco col formaggio, che ha ottenuto nel 2015 il marchio di tutela comunitario I. Leggi anche: Tutto pronto per il ritorno del Sangiovese Festival Temi più discussi: Sangiovese Festival, torna l'evento a San Giovanni Valdarno; Tutto pronto per il ritorno del Sangiovese Festival; Il Sangiovese Festival torna a San Giovanni. A metà aprile due giorni tra gusto, cultura e territorio; Sagra e Palio dell Uovo 2026 60a Edizione a Tredozio e dintorni. Ritorna il Sangiovese Festival. Il cuore del centro animato da degustazioni, eventi e incontriIl cuore di San Giovanni si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della primavera: sabato 18 e domenica 19 aprile torna infatti il Sangiovese Festival, la fiera mercato dedicata al ... lanazione.it Tutto pronto per il ritorno del Sangiovese FestivalIl 18 e 19 aprile a San Giovanni Valdarno la terza edizione anima il cuore della città con degustazioni, eventi e incontri dedicati al grande rosso dell’Italia centrale ... msn.com Addio alla Gloria, all’omo ‘i vino! Sabato 18 e Domenica 19 Aprile, in occasione del Sangiovese Festival saremo aperti: Dalle 12:00 alle 15:00 E dalle 19:00 alle 22:00 Vieni a trovarci! Viva la ciccia e viva il Sangiovese! #DarioCecchini #CecchiniVal - facebook.com facebook