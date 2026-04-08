Risultati Champions League LIVE | cade il Barcellona contro l’Atletico 2-0 del PSG al Liverpool

Nella notte di calcio internazionale, il Barcellona ha subito una sconfitta per 2-0 contro l’Atletico Madrid nella Champions League. Nel frattempo, il Paris Saint-Germain ha vinto contro il Liverpool con lo stesso punteggio. La redazione di JuventusNews24 fornisce aggiornamenti in tempo reale su tutte le partite in corso e sul cammino della squadra italiana nel torneo.

Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso della Juve. Riparte la Champions League, la seconda con il nuovo format del maxi-girone. Tutti gli aggiornamenti sulle partite della competizione in programma, con la Juve che pareggia contro il Borussia Dortmund. Di seguito risultati Champions League 202526. CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE Quarti Champions League. Andata. Martedì 7 aprile. Real Madrid Bayern Monaco 1-2 (41? Diaz, 46? Kane, 74? Mbappe). Sporting Arsenal 0-1 (90+1? Havertz). Mercoledì 8 aprile. Barcellona Atletico Madrid 0-2 (45? Alvarez, 72? Sorloth). Psg Liverpool 2-0 (11? Doue, 65? Kvaratskhelia). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Champions League LIVE: cade il Barcellona contro l’Atletico. 2-0 del PSG al Liverpool Diretta gol Champions League LIVE: Psg avanti contro il Liverpool, 0-0 Barcellona Atletico MadridCalciomercato Lazio, accelerata biancoceleste per Leite! Ma due squadre in Serie A restano in corsa Moggi duro: «Bisogna rifare tutto dalle... Diretta gol Champions League LIVE: Psg avanti contro il Liverpool, Julian Alvarez decide fin qui Barcellona Atletico MadridCalciomercato Lazio, accelerata biancoceleste per Leite! Ma due squadre in Serie A restano in corsa McKennie a cuore aperto: «Grato per il percorso... Inter-Bodø/Glimt 1-2: gol e highlights | Champions League Temi più discussi: Calcio UEFA Champions League: news, dirette live, streaming, risultati, classifica, marcatori, aggiornamenti e news in tempo reale; Women’s Champions League – Risultati gare di ritorno dei quarti di finale; La guida alla Women's Champions League 2025-26: calendario e risultati; OL Lyonnes contro VfL Wolfsburg risultati in diretta, testa a testa e formazioni. Risultati Champions League | Diretta gol live score delle partite, andata quarti (oggi 8 aprile 2026)Risultati Champions League: si conclude questa sera l'andata dei quarti di finale con Barcellona Atletico Madrid e Psg Liverpool. ilsussidiario.net RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE | Bayern e Arsenal vincenti! Diretta gol live score (oggi7 aprile 2026)Risultati Champions League, diretta gol live score oggi martedì 7 aprile 2026 delle prime due partite d’andata dei quarti di finale. ilsussidiario.net #ChampionsLeague, #Atlético e #PSG avanti all’intervallo: #Barça in 10. I risultati parziali x.com Perugia alle Final Four, la Lube no: i risultati dei quarti di ritorno della CEV Champions League di volley maschile #CEV #EuropeanVolleyball #volleyball #volleymaschile - facebook.com facebook