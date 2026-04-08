Nella zona di via Amendola si è verificata una rissa tra alcuni giovani, che inizialmente si sono affrontati a distanza sotto i Portici, scambiandosi insulti e urla. Successivamente, hanno impugnato dei bastoni e hanno dato inizio a un parapiglia che ha coinvolto un numero consistente di persone. La situazione è poi degenerata, portando a un intervento delle forze dell’ordine.

Prima si sono fronteggiati sotto i Portici a distanza, urlando e insultandosi. Poi hanno preso dei bastoni e hanno iniziato un parapiglia che ha coinvolto un gruppo corposo di persone. Ma all’arrivo dei carabinieri (sei pattuglie alle 21.30 e ’soltanto’ due dopo le 22.45), i facinorosi si erano già dileguati e nessuno è stato controllato. Questa è l’immagine che i residenti di via Amendola hanno fotografato la sera di Pasquetta dalle loro finestre, e il pensiero comune, tra quelli che hanno assistito alla scena dai balconi, è sempre lo stesso: "Alcuni di loro erano sotto al Portico, altri in mezzo alla strada – raccontano i cittadini –. Poi hanno iniziato a insultarsi e a urlare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rissa in via Amendola: "Botte con i bastoni"

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