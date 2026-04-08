Rischio incidenti Rider a lezione dalla locale

Quando si effettua un ordine di cibo a domicilio, l’obiettivo principale è ricevere il pasto nel minor tempo possibile. Tuttavia, la rapidità non deve compromettere la sicurezza degli operatori. Recentemente, alcuni rider hanno partecipato a un corso organizzato dalla polizia locale per approfondire le norme di sicurezza durante le consegne. Questo tipo di formazione mira a ridurre il rischio di incidenti sulle strade.

Quando si ordina cibo a domicilio si ha un solo desiderio, che arrivi al più presto. Il rispetto dei tempi e delle necessità dei clienti, però, non deve far perdere di vista la sicurezza. Per questo ieri mattina, prima di cominciare la loro giornata di consegne, un gruppo di rider ha partecipato a un corso di sicurezza stradale organizzato dal Comune di Pavia. "Anche per questa categoria di lavoratori – ha spiegato l’assessore alla polizia locale, Rodolfo Faldini – era necessario fornire l’abc per frequentare le strade. Abbiamo ricevuto tante segnalazioni di infrazioni che sono abitudinarie da parte dei rider. Per questo motivo abbiamo pensato di dare loro delle indicazioni sui comportamenti da tenere con le biciclette e gli scooter". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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