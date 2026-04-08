Riposa in pace zio Mircea | profondo cordoglio dei nerazzurri attuali ed ex per la morte di Lucescu

Il mondo del calcio si è strettamente unito nel cordoglio per la scomparsa di Mircea Lucescu, ex allenatore di lungo corso e figura molto rispettata nel settore. I giocatori attuali e gli ex calciatori del Pisa Sporting Club hanno espresso il loro dolore attraverso messaggi e ricordi, in seguito alla notizia della sua morte avvenuta nella notte di martedì 7 aprile, a causa di problemi cardiaci.

Commozione e lacrime accomunano i ricordi che i calciatori del Pisa Sporting Club, attuale e passato, hanno dedicato nelle ultime ore a Mircea Lucescu, il mitico allenatore romeno deceduto nella tarda serata di martedì 7 aprile dopo una lunga serie di problemi cardiologici.L'80enne è stato un. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: La Spezia: Bruzzone (Lega), 'profondo cordoglio per morte giovane' Lucescu commemorato anche dal Pisa: «Addio Mircea». La nota del club toscano dopo la morte dell’allenatoreCalciomercato Barcellona, Bastoni si allontana? I Blaugrana pronti a cambiare obiettivo, pur rimanendo in Serie A! Mercato Manchester United, occhio... Si parla di: Antonio Doneddu - Necrologio - 2026. Riposa in pace, zio Mircea: profondo cordoglio dei nerazzurri (attuali ed ex) per la morte di LucescuCommozione e lacrime accomunano i ricordi che i calciatori del Pisa Sporting Club, attuale e passato, hanno dedicato nelle ultime ore a Mircea Lucescu, il mitico allenatore romeno deceduto nella tarda ... pisatoday.it Tu sai, io so. Riposa in pace: la dedica sui social di Laura Pausini per lo zio Ettore, investito e uccisoCiao zio. Tu sai. Io so. Riposa in pace. È la dedica pubblicata su Instagram da Laura Pausini per lo zio Ettore, investito e ucciso domenica scorsa a Bologna, all’indomani dell’ultimo saluto al ... fanpage.it