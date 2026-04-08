Ripartono gli scambi tra Italia e Svezia il pensiero dell’ambasciatore Pala

Gli scambi tra Italia e Svezia sono ripresi con un trend in crescita, secondo quanto affermato dall’ambasciatore italiano a Stoccolma. In un’intervista pubblicata su una rivista di relazioni internazionali, l’ambasciatore ha confermato il ritorno a un ritmo più elevato di scambi commerciali e culturali tra i due paesi. Nessun dettaglio è stato fornito sui settori coinvolti o sulle cifre precise del rilancio.

Nell”intervista a ‘Relazioni internazionali di Tribuna politica ed economica’ il diplomatico italiano parla di “dati incoraggianti” e di “una dinamica che è di nuovo al rialzo”. Ripartono gli scambi tra Italia e Svezia, con una dinamica di nuovo al rialzo. E’ il pensiero dell’ambasciatore d’Italia a Stoccolma, Michele Pala, espresso in un’intervista a Relazioni internazionali di Tribuna politica ed economica. “Sicuramente i contraccolpi economici delle attuali crisi internazionali possono avere un impatto sull’andamento del commercio – osserva Pala – ma i dati del 2025 ci danno un quadro incoraggiante, con lo scambio tra Italia e Svezia che nel 2025 è stato superiore del 4,8% a quello del 2024. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ripartono gli scambi tra Italia e Svezia, il pensiero dell’ambasciatore Pala L’ambasciatore algerino: "Potenziamo gli scambi""A Macerata e nel circondario ci sono 2mila algerini, abbiamo creato un’associazione per riunirli. L'India si muove tra crescita sostenuta e nuovi spazi per gli scambi con l’EuropaL’economia indiana continua a mostrare segnali di solidità, sostenuta soprattutto dalla domanda interna e dal dinamismo del settore dei servizi.