Rimozione rifiuti abbandonati | 60 mila euro per pulizia urbana e ripristino ambientale

Il Comune di Ostuni ha ottenuto un finanziamento di 60 mila euro nell’ambito dell’Asse 5 del Piano provinciale di attuazione del programma regionale per la tutela dell’ambiente. La somma è destinata alla rimozione dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e al ripristino ambientale. Questa iniziativa mira a migliorare la pulizia urbana e a mantenere il decoro delle zone pubbliche della città.

OSTUNI - Il Comune di Ostuni è tra i beneficiari del finanziamento previsto nell’ambito dell’Asse 5 del Piano provinciale di attuazione del programma regionale per la tutela dell’ambiente, finalizzato alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche.Alla città bianca è. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: Casoria, al via la rimozione di rifiuti abbandonati lungo le strade comunali e provinciali Rifiuti abbandonati nei rioni: "Servono fototrappole e nucleo di polizia ambientale"Rota e Valessina (Fratelli d'Italia): "Smart bin ed eco-isole si rivelano inutili: servono strumenti concreti contro chi abbandona rifiuti. Temi più discussi: Discariche a cielo aperto. Ordinanze del Comune contro i responsabili; Controlli sulla raccolta differenziata a Catania, elevate 147 multe; Tivoli - Rifiuti abbandonati in via dei Pini in un terreno ATER: il Sindaco firma ordinanza per la rimozione. Sull’ordinanza di rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati1. Il fatto: i rifiuti abbandonati e la loro rimozione Con il suo intervento qui in esame il Consiglio di Stato (adito per la riforma della sentenza del T.a.r. Campania, sez. V, n. 5109/2023) permette ... diritto.it Rifiuti abbandonati a Cagliari, il Comune risponde alle polemiche: «Controlli rafforzati»Oltre due milioni di euro all’anno: a tanto ammonta la spesa del Comune di Cagliari – sostenuta dalla Tari pagata dai cittadini – per la rimozione dei rifiuti abbandonati in giro per la città. unionesarda.it RIFIUTI Dopo lo stop causato dal maltempo iniziate le operazioni straordinarie di rimozione dei rifiuti a Spoltore https://cityne.ws/QP4d9 - facebook.com facebook