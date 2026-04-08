Rimborsi Netflix secondo il presidente di Movimento Consumatori c'è un modo per riavere il 70% degli aumenti

Il presidente di un’associazione di consumatori ha dichiarato che è possibile recuperare circa il 70% degli aumenti applicati agli abbonamenti Netflix, a seguito di una sentenza che ha ritenuto illegittimi tali aumenti. La decisione giudiziaria riguarda le modalità di modifica delle tariffe da parte della piattaforma di streaming. Nei giorni scorsi, sono state diffuse notizie sulla possibilità di richiedere rimborsi per le somme pagate in più rispetto ai prezzi originari.

Dopo la sentenza che ha dichiarato illegittimi gli aumenti degli abbonamenti di Netflix, Fanpage.it ha intervistato l'avvocato Alessandro Mostaccio, presidente di Movimento Consumatori, per capire cosa accadrà a chi è in attesa i rimborso e perché il caso rappresenta un'occasione per promuovere un consumo più consapevole e trasparente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temi più discussi: Netflix, tribunale: illegittimi aumenti abbonamenti dal 2017-24, rimborsi per i consumatori; Rimborsi Netflix, chi ne ha diritto e come richiederli dopo la sentenza; Netflix, rincari illegittimi. Consumatori: Rimborsi fino a 500 euro. L’azienda: faremo ricorso; Netflix, come chiedere i rimborsi dopo la sentenza sugli aumenti illegittimi. Ecco tutto ciò che bisogna fare.

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Rimborsi Netflix, ecco il modulo da compilare per riavere i soldiArriva il modulo per chiedere il rimborso dei rincari Netflix dichiarati illegittimi dal tribunale di Roma. Lo ha messo online il Movimento Consumatori, che ha promosso la causa contro la piattaforma ... macitynet.it

Dopo la sentenza del Tribunale di Roma, il Movimento Consumatori raccoglie 25mila segnalazioni sui rimborsi Netflix; incerta la risposta della piattaforma. https://tech.everyeye.it/notizie/netflix-soldi-abbonati-come-richiedere-rimborso-chi-diritto-870136.html - facebook.com facebook

Netflix annuncia il ricorso sui rimborsi: come aderire alla class action se la società decide di non pagare x.com