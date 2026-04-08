Mercoledì 8 aprile 2026, due persone sono state riprese dalle telecamere mentre lasciavano rifiuti domestici in un condominio di Trento Nord. Le immagini hanno permesso di identificarle, e ora sono in arrivo delle multe per l’abbandono illecito di materiali. L’episodio si inserisce in un’operazione più ampia di controlli per contrastare la gestione non corretta dei rifiuti nella zona.

Due individui sono stati individuati dalle telecamere mentre abbandonavano scarti domestici presso un condominio di Trento Nord, mercoledì 8 aprile 2026. L’episodio è avvenuto poco dopo le 15:30, in prossimità della rotatoria dei Caduti di Nassirya. La dinamica è stata registrata dai sistemi di videosorveglianza. Un uomo è sceso da un’auto utilitaria trasportando un contenitore di cartone colmo di rifiuti, ma l’operazione è degenerata quando il supporto si è lacerato, disperdendo il materiale sul suolo. A supportare l’uomo in questo tentativo di smaltimento illegale c’era una donna, anch’essa a bordo del veicolo. Quest’ultima è scesa per aiutarlo a raccogliere ciò che era caduto, decidendo infine di depositare i detriti accanto ai cassonetti condominiali invece di portarli in un centro idoneo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rifiuti a Trento Nord: beccati dalle telecamere, ora arrivano le multe

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