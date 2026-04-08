Rievocazione storica a Villa Molin | viaggi moda e arte nel 1700
Domenica 26 aprile, Villa Molin ospiterà una rievocazione storica dedicata al XVIII secolo. Gli attori di il mondo novo History Fragments allestiranno un evento che ricostruisce l’atmosfera di quel periodo, coinvolgendo i visitatori con approfondimenti su viaggi, moda e arte dell’epoca. La manifestazione si svolgerà all’interno della villa, offrendo un’interpretazione dettagliata della vita nel 1700.
Domenica 26 aprile Villa Molin tornerà a rivivere nel 1700 con i rievocatori di il mondo novo History Fragments. La villa, capolavoro tardo cinquecentesco di Vincenzo Scamozzi che si specchia sul fiume tra Padova e i Colli Euganei ospiterà rievocatori provenienti da tutta Italia.Con l’arrivo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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