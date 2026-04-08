Il ministro degli Esteri ha dichiarato che l’Italia non intende riacquistare gas dalla Russia. Ha inoltre affermato che il conflitto in Medio Oriente rappresenta un vantaggio per il presidente russo, che continua a ricavare entrate dalla vendita di gas e petrolio. La posizione ufficiale italiana si basa su questa presa di posizione, senza ulteriori dettagli o considerazioni.

La guerra in Medioriente è “senza alcun dubbio” un regalo a Putin che “sopravvive vendendo gas e petrolio. Non solo: l’Iran ha distratto i media mondiali dalla guerra in Ucraina” e anche se “la guerra con l’Iran finisse nel giro di pochi giorni per il ritorno alla normalità ci vorranno mesi. L’Europa ha già perso mezzo punto di crescita e gudagnato l’un per cento di inflazione”. Lo afferma, in un’intervista alla Stampa, l’ex premier e commissario europeo Paolo Gentiloni. Ricomprare gas dalla Russia? “No. Al di là delle opinioni dei supporter nostrani di Putin non c’è alcun motivo per ricostruire la dipendenza da cui l’Europa si era liberata, anzi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Ricomprare gas dalla Russia? Gentiloni: “No”

"Ricominciamo a comprare gas dalla Russia". La proposta di MolinariCrisi energetica e guerra in Iran rischiano di mettere in ginocchio l'economia del Paese e le imprese.

Vannacci ci prova: «Guerra nel Golfo? Ricominciamo a importare gas dalla Russia»«Se ricominciassimo a importare gas dalla Russia potremmo mitigare il problema dell’aumento delle bollette dovuto allo scoppio della guerra nel...

Temi più discussi: Il signor FederPetroli che, come Salvini, vuole il petrolio russo: ritratto di un fantasma; 4disera, la proposta di Riccardo Molinari: Ricominciamo a comprare gas dalla Russia; Gas, rivoluzione energetica in Europa: il GNL supera i gasdotti e cambia gli equilibri globali; Il leader europeo che piace a Trump e a Putin.

Iran, Gentiloni: guerra regalo a Putin che sopravvive vendendo gasRoma, 8 apr. (askanews) - La guerra in Medioriente è 'senza alcun dubbio' un regalo a Putin che 'sopravvive vendendo gas e petrolio. Non solo: ... notizie.tiscali.it

Ue, 'confermiamo il divieto di acquisto di gas dalla Russia'Abbiamo confermato il divieto di acquisto di gas russo. Non finanzieremo la guerra di Putin. Dal 45% siamo scesi al 10% di import del gas russo. (ANSA) ... ansa.it

“La mia più grande soddisfazione è stata ricomprare quella che era la casa dei miei nonni a Torre Annunziata per ricambiare i sacrifici che i miei genitori hanno fatto per me, ma soprattutto per conservare la memoria fisica di quelle mura di tutti noi figli e nip - facebook.com facebook