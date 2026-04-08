Ricercata internazionale per truffa trovata in hotel dopo anni in fuga

Una donna ricercata a livello internazionale per truffa è stata individuata in un hotel dopo anni di latitanza. La sua fuga è durata diversi anni, durante i quali era riuscita a evitare le autorità di vari paesi. La sua presenza è stata scoperta a seguito di un controllo di routine, e l’arresto è stato effettuato poco dopo. L’indagine ha portato alla sua individuazione grazie a un mandato di cattura internazionale emesso dall’autorità giudiziaria dell’Iran.