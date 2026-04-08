Ricatti per 34mila euro | l’inchiesta sul giornalista che estorceva

La Procura di Aversa Napoli Nord ha concluso le indagini preliminari su un giornalista accusato di aver estorto circa 34mila euro a un ex amministratore di Orta di Atella. L’indagine ha portato alla luce una serie di episodi di ricatto messi in atto dal professionista dell’informazione. L’indagato è stato coinvolto in un procedimento legale che ora passa alla fase successiva.

La Procura di Aversa Napoli Nord ha concluso le indagini preliminari nei confronti di Mario De Michele, un professionista dell’informazione accusato di aver estorto circa 34mila euro all’ex amministratore di Orta di Atella, Angelo Brancaccio. L’atto formale è stato notificato attraverso l’avviso di conclusione delle indagini, con la firma del sostituto procuratore Maria Carmen Quaranta. L’inchiesta ipotizza un sistema di ricatti basato sulla paura della diffamazione. Secondo gli atti, De Michele avrebbe ottenuto somme di denaro promettendo di non pubblicare articoli offensivi, toccando anche aspetti privati della vita della vittima, che in passato ha ricoperto i ruoli di sindaco e consigliere regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ricatti per 34mila euro: l’inchiesta sul giornalista che estorceva Comparsa sul set di “Ferrari” per 300 euro, l'Inps gliene chiede indietro 34milaLa Corte d'Appello dà ragione a un 64enne modenese in pensione con Quota 100: la fugace apparizione nel film di Michael Mann è lavoro occasionale e... Il b&b abusivo, le spese per gli alberghi e i voli: il giornalista Thomas Mackinson spiega come nasce l’inchiesta sul Garante della PrivacyPerquisizioni da parte della Guardia di Finanza alla sede del Garante della Privacy nell’ambito di una indagine della Procura di Roma che vede...