Riaprono chiesa e canonica di Cerré Marabino

A Cerré Marabino domenica si svolgerà la cerimonia di apertura della chiesa parrocchiale dedicata a San Prospero e della casa vacanze “Il Verabolino”, dopo i lavori di restauro completati. La chiesa e la struttura ricettiva saranno accessibili al pubblico in questa occasione, segnando la fine degli interventi di recupero iniziati in precedenza. L’evento prevede l’apertura ufficiale di entrambi gli edifici, con una cerimonia pubblica prevista in mattinata.

Domenica a Cerrè Marabino si terrà la cerimonia di apertura della chiesa parrocchiale intitolata a San Prospero e della casa vacanze “Il Verabolino” al termine dei lavori di restauro. Il pomeriggio si aprirà, alle 17, con la messa presieduta dall’arcivescovo Giacomo Morandi e i canti della corale il Gigante di Villa Minozzo, diretta dal maestro Andrea Caselli. Gli edifici parrocchiali da circa due anni erano chiusi al pubblico per un importante lavoro di consolidamento statico e strutturale dei fabbricati. Gli interventi edilizi si sono potuti realizzare grazie ad un contributo dell’otto per mille alla Chiesa Cattolica che ha coperto una... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Riaprono chiesa e canonica di Cerré Marabino Napoli, incendio al Sannazaro: 26 persone sfollate. Danneggiata anche casa canonica di una chiesaL’incendio al Teatro Sannazaro ha segnato una ferita profonda non solo nella cultura della città, un dramma per le ventisei persone sfollate e ancora... Incontro sul sindaco Giorgio La Pira nella Canonica di San BiagioLa Canonica di San Biagio si prepara ad ospitare – domenica 8 marzo a partire dalle 16. Si parla di: Riaprono chiesa e canonica di Cerré Marabino. Cerrè Marabino, riaprono la chiesa di San Prospero e la Casa VacanzeTOANO (Reggio Emilia)– Domenica 19 aprile, a Cerrè Marabino, si terrà la cerimonia di riapertura della Chiesa Parrocchiale di San Prospero e della Casa Vacanze Il Verabolino restituite alla comunità ... reggionline.com Cerrè Marabino: conclusi i lavori di restauro di Chiesa Parrocchiale e Casa VacanzeDomenica 19 Aprile 2026 a Cerrè Marabino si terrà la cerimonia di apertura della Chiesa Parrocchiale e della Casa Vacanze Il Verabolino restaurati. Il ... redacon.it