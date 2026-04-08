Revolut svolta in Europa | piano da un miliardo e 400 nuove assunzioni Le novità per 4 milioni di italiani

Revolut ha annunciato un investimento di un miliardo di euro in Europa, con l’intenzione di creare circa 1.400 posti di lavoro. La società ha firmato un contratto di affitto di dieci anni per stabilire il suo nuovo quartier generale a Parigi, destinato a servire il mercato dell’Europa occidentale. Sono coinvolti circa quattro milioni di italiani che potrebbero beneficiare delle novità introdotte da questa mossa.

La società finanziaria Revolut ha firmato un contratto di affitto di dieci anni per stabilire a Parigi il suo quartier generale per l’Europa occidentale. Lo si legge in una nota delle scorse ore. I nuovi uffici Revolut si troveranno al numero 116 di rue de Réaumur, in un edificio della fine del. 🔗 Leggi su Today.it Padova, piano da 400 milioni per sbloccare 200mila auto al giornoIl sindaco di Casalserugo e assessore provinciale Matteo Cecchinato sta coordinando una strategia di riorganizzazione della viabilità per... Asili: nuove assunzioni a Genova, il piano del ComuneLa sindaca Salis: "Misure emergenziali per garantire la sicurezza del servizio pubblico", ma arrivano anche le critiche dei sindacati "È... Revolut: multa da Euro 11 milioni per Modalità Aggressive e IngannevoliL’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Revolut Securities Europe UAB, società del gruppo che offre servizi d’investimento in ... pltv.it Antitrust, sanzione da 11 mln di euro a Revolut che presenta ricorsoL’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Revolut Securities Europe Uab, società del gruppo che offre servizi d’investimento in Europa, e alla Revolut Group Holdings Ltd sanzion ... tg24.sky.it