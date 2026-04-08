Rettile di 289 milioni di anni | il segreto del respiro terrestre

Un gruppo di ricercatori ha scoperto i resti mummificati di un rettile risalente a circa 289 milioni di anni fa, appartenente al genere Captorhinus. La scoperta ha portato alla luce dettagli sui meccanismi respiratori di questa creatura preistorica, fornendo nuove informazioni sull’evoluzione degli organismi terrestri. La ricerca è stata condotta sotto la guida di due scienziati specializzati in paleontologia e biologia evolutiva.

Un team di ricercatori guidato da Ethan Mooney e Robert Reisz ha individuato i resti mummificati di un rettile del genere Captorhinus, risalente a 289 milioni di anni fa, rivelando meccanismi respiratori che hanno cambiato la comprensione dell’evoluzione terrestre. L’analisi di questo esemplare del Permiano inferiore permette di comprendere come i primi amnioti siano riusciti a conquistare le terre emerse. Il ritrovamento offre una prova tangibile dello sviluppo della respirazione tramite l’espansione del torace, un’innovazione che ha aperto la strada al successo biologico di mammiferi, uccelli e rettili. Fino a questo momento, il passaggio dai vertebrati acquatici a quelli terrestri era caratterizzato da ostacoli fisiologici legati alla gestione dei gas in ambienti secchi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rettile di 289 milioni di anni: il segreto del respiro terrestre Il mare sulle Prealpi bergamasche: trovato a Orezzo il cranio fossile di un antico rettile corazzato vissuto 200 milioni di anni faGazzaniga (Bergamo), 3 febbraio 2026 – Il mare sulle Prealpi bergamasche? Ora no di certo, ma duecento milioni di anni fa sì. Oltre 289 milioni ai Comuni siciliani: definita la ripartizione per il 2026ABBONATI A DAYITALIANEWS Approvato il piano di distribuzione delle risorse Ammontano a oltre 289 milioni di euro i fondi destinati ai Comuni... Forse non vi siete mai chiesti com'era fatto l'ano di un rettile di 300 milioni di anni fa, ma ora potete scoprirloNella Selva di Turingia, in Germania, è stata appena rinvenuta la più antica impronta della pelle fossilizzata di rettile conosciuta al mondo. Ma la scoperta non finisce qui: questa impronta cutanea, ... wired.it Questo rettile con la cresta piumata vissuto 247 milioni di anni fa cambierà ciò che sappiamo sull’evoluzioneUn’incredibile scoperta fossile risalente a circa 247 milioni di anni fa sta rivoluzionando ciò che sappiamo sull’evoluzione della pelle nei rettili. Si tratta di Mirasaura grauvogeli, un piccolo ... greenme.it