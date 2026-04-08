Retroscena De Zerbi Pedullà | Sondato dal Napoli prima degli Spurs

Durante un approfondimento su YouTube, Alfredo Pedullà ha parlato dei possibili sviluppi riguardanti la panchina del Napoli. Ha rivelato che l’allenatore De Zerbi sarebbe stato sondato dal club partenopeo prima di accettare l’offerta da parte di un’altra squadra. Pedullà ha analizzato le varie ipotesi in questa fase di cambiamenti e di mercato del team azzurro.

Alfredo Pedullà durante il suo classico appuntamento nel suo canale youtube ha descritto i possibili scenari per la panchina azzurra, in fermento in questa fase. Il Napoli sta sondando diverse piste in caso di possibile addio di Conte, anche De Laurentiis non ha negato che lascerebbe partire l’allenatore leccese in caso di chiamata della nazionale. Oltre i nomi usciti ultimamente in orbita azzurra, il noto esperto di mercato racconta anche un retroscena legato a Roberto De Zerbi, allenatore che ha firmato da poco con il Tottenham. Il retroscena su De Zerbi. Pedullà racconta di un sondaggio del Napoli nei confronti di De Zerbi tramite il suo agente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Retroscena De Zerbi, Pedullà: “Sondato dal Napoli prima degli Spurs” Tottenham, De Zerbi sarà il nuovo allenatore degli Spurs: obiettivo salvezzaIl tecnico italiano pronto a tornare in Premier League: obiettivo salvezza immediata e rifondazione dalla prossima stagione Il Tottenhamè pronto a... De Zerbi Tottenham, ambiente Spurs già contro il suo possibile approdo in panchina! Non gli hanno perdonato quelle dichiarazioni, retroscena importanteJuventus, novità sul rinnovo di Spalletti: cambiano ingaggio e durata del contratto. Si parla di: Il retroscena: De Zerbi-Tottenham, pressing da sabato. I motivi del possibile sì. De Zerbi, caso Greenwood e prima bufera al Tottenham: la risposta alle polemiche è in italianoDe Zerbi si presenta al Tottenham e affronta subito il caso Greenwood: la prima grana per l’allenatore bresciano e la risposta arriva direttamente in italiano. sport.virgilio.it De Zerbi verso il Tottenham, Pedullà: Clamorosa offerta degli inglesiIl Tottenham è in lotta per evitare una inaspettata quanto clamorosa discesa in Championship: gli Spurs, un solo punto nelle ultime cinque partite, sono soltanto quartultimi con una sola lunghezza di ... msn.com