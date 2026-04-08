Retrophil, nome d’arte di Filippo Romano, nato nel 1993, si presenta come un artista che combina il cantautorato italiano con la cultura hip-hop. La sua musica unisce elementi di introspezione, tecnica e sperimentazione sonora, creando un linguaggio musicale che mescola nostalgia e contemporaneità. La sua identità artistica si definisce attraverso questa fusione, che si distingue per l’originalità e la capacità di unire due mondi musicali diversi.

MILANO – Filippo Romano, classe 1993, in arte Retrophil, è un artista che si definisce un “cantautorapper”: una sintesi originale tra cantautorato italiano e cultura hip-hop, capace di coniugare introspezione, tecnica e sperimentazione sonora. Profondamente influenzato dall’immaginario degli anni ’90, Retrophil è un appassionato cultore della cultura pop, tra videogiochi, cinema e fumetti. Questa dimensione “nerd” si intreccia con una solida conoscenza della scena rap e del cantautorato, dando vita a un’identità artistica riconoscibile e autentica. I suoi brani si distinguono per testi caustici e sorprendentemente impegnati, sostenuti da produzioni che spaziano tra funk, elettronica e pop, sempre caratterizzate da dinamismo e ricercatezza. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Retrophil: il cantautorapper che fonde nostalgia e contemporaneità in un linguaggio unico

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