Retrophil | il cantautorapper che fonde nostalgia e contemporaneità in un linguaggio unico

Da lopinionista.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Retrophil, nome d’arte di Filippo Romano, nato nel 1993, si presenta come un artista che combina il cantautorato italiano con la cultura hip-hop. La sua musica unisce elementi di introspezione, tecnica e sperimentazione sonora, creando un linguaggio musicale che mescola nostalgia e contemporaneità. La sua identità artistica si definisce attraverso questa fusione, che si distingue per l’originalità e la capacità di unire due mondi musicali diversi.

MILANO – Filippo Romano, classe 1993, in arte Retrophil, è un artista che si definisce un “cantautorapper”: una sintesi originale tra cantautorato italiano e cultura hip-hop, capace di coniugare introspezione, tecnica e sperimentazione sonora. Profondamente influenzato dall’immaginario degli anni ’90, Retrophil è un appassionato cultore della cultura pop, tra videogiochi, cinema e fumetti. Questa dimensione “nerd” si intreccia con una solida conoscenza della scena rap e del cantautorato, dando vita a un’identità artistica riconoscibile e autentica. I suoi brani si distinguono per testi caustici e sorprendentemente impegnati, sostenuti da produzioni che spaziano tra funk, elettronica e pop, sempre caratterizzate da dinamismo e ricercatezza. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

retrophil il cantautorapper che fonde nostalgia e contemporaneit224 in un linguaggio unico
© Lopinionista.it - Retrophil: il cantautorapper che fonde nostalgia e contemporaneità in un linguaggio unico

Raye: un concept album che fonde soul, jazz e teatro in un viaggio sonoroRaye ha lanciato un progetto discografico che ridefinisce i confini del pop contemporaneo.

Fábio Gomes Trindade, l’artista brasiliano che fonde murales e alberi vivi in ritratti straordinariC’è una strada nella piccola città di Trindade, nello stato brasiliano di Goiás, dove una donna bellissima ti guarda dal muro di un edificio...

Trova facilmente notizie e video collegati.