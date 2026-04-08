La palestra Morello di via Grandi, dopo un intervento di restyling, è stata consegnata all'Unione polisportiva. Nei prossimi giorni, la struttura sarà consegnata anche alla scuola. La ristrutturazione ha riguardato gli spazi interni, rinnovando le aree dedicate alle attività sportive. La consegna ufficiale è avvenuta nelle ultime ore, segnando il completamento dei lavori di riqualificazione.

La nuova palestra Morello di via Grandi è stata consegnata all’Unione polisportiva e nei prossimi giorni sarà consegnata alla scuola. "Un altro obiettivo realizzato – dice il sindaco di Calderara, Giampiero Falzone –, un altro impegno assunto rispettato. Sono e siamo molti contenti di questa ennesima opera realizzata nei tempi all’insegna della riqualificazione, dell’antisismica e dell’ efficientamento energetico. E all’insegna della bellezza perché era ed è un nostro cruccio restituire alla comunità luoghi belli ed efficienti da vivere". A parere del primo cittadino, di opere nell’ultimo periodo ne sono state realizzate e concluse davvero... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Restyling finito, la palestra Morello ora brilla

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