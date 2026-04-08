RENTRI e scuole cosa cambia davvero | obblighi responsabilità e rischi al centro di un webinar gratuito organizzato da Codebase srl

Un webinar gratuito organizzato da Codebase srl ha approfondito le novità introdotte dal RENTRI, evidenziando come anche le scuole siano ormai coinvolte nella gestione dei rifiuti. Durante l’incontro sono stati analizzati gli obblighi, le responsabilità e i rischi legati alla corretta organizzazione interna e all’adempimento delle normative. L’evento ha fornito chiarimenti sulle nuove procedure e sui controlli previsti per le istituzioni scolastiche.

Con il RENTRI anche le scuole devono prestare maggiore attenzione alla gestione dei rifiuti, tra adempimenti, organizzazione interna e responsabilità. Un webinar gratuito promosso da ByRentri aiuta Dirigenti Scolastici, DSGA e segreterie a orientarsi con un approccio concreto e operativo. La gestione dei rifiuti nelle scuole non è più un tema secondario. Con il RENTRI,. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Le scuole che non producono rifiuti pericolosi: obblighi, procedure e responsabilità nel sistema RENTRIIl Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) è stato istituito con il D. Si parla di: RENTRI e scuole, cosa cambia davvero: obblighi, responsabilità e rischi al centro di un webinar gratuito organizzato da Codebase srl. RENTRI e scuole, cosa cambia davvero: obblighi, responsabilità e rischi al centro di un webinar gratuito organizzato da Codebase srlCon il RENTRI anche le scuole devono prestare maggiore attenzione alla gestione dei rifiuti, tra adempimenti, organizzazione interna e responsabilità. Un webinar gratuito promosso da ByRentri aiuta Di ... orizzontescuola.it RENTRI: chi deve iscriversi, chi è escluso e cosa cambia nel 2026Il RENTRI, Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, è entrato nella fase operativa con obblighi progressivi che coinvolgono imprese, enti e produttori di rifiuti. Tuttavia, tra ... pmi.it