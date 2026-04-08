Rende tredicenne onesto restituisce borsa con soldi e password

Un ragazzino di tredici anni, ospite di un centro di accoglienza nella provincia di Cosenza e residente a Rende, ha ritrovato e restituito una borsa smarrita durante una passeggiata. La borsa conteneva una somma di denaro significativa e documenti personali, tra cui password. Il ragazzo ha consegnato tutto alle autorità senza trattenere nulla.

Un tredicenne di origine egiziana, ospite del SAI della Provincia di Cosenza e residente a Rende, ha restituito integralmente una borsa contenente una somma di denaro considerevole e documenti personali dopo averla rinvenuta durante una passeggiata. L’evento si è sviluppato quando il ragazzo ha imbattuto in uno zaino che custodiva non solo denaro, ma anche carte bancarie, documenti d’identità e diverse password annotate. Invece di appropriarsi del bottino, il giovane ha agito con tempestività per rintracciare il legittimo proprietario. Il recupero dei beni è stato possibile grazie al supporto del nucleo familiare del ragazzo, che lo ha aiutato a setacciare il contenuto dello zaino fino a individuare un recapito telefonico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rende, tredicenne onesto restituisce borsa con soldi e password Leggi anche: Trova 2mila euro in una borsa in stazione e li restituisce Sarah Pidgeon rende omaggio a Carolyn Bessette agli Oscar 2026 con un abito su misura e una borsa a forma di profumo firmati Calvin Klein CollectionSul tappeto del Vanity Fair Oscar Party, il consueto appuntamento che raduna le stelle dell'olimpo cinematografico e non solo dopo la cerimonia di...